据报美军入台协训 大陆国防部：不容开历史倒车

针对有消息称，美国政府正计划向台湾提供价值5亿美元（约6.68亿新元）的武器援助，以及近期派遣百余名军人入台协助训练台军，中国大陆国防部发言人星期二（5月16日）回应说，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，“断交、废约、撤军”三原则是中美建交的前提条件，绝对不容开历史倒车。

有记者提问称，据消息人士透露，美国政府正计划以“总统提用权”方式向台提供价值5亿美元的武器援助。此外，美方近期派遣百余名军人入台协助训练台军，实地了解台军训练模式优缺点并提供建议。请问发言人有何评论？

大陆国防部发言人谭克非回答说，一段时间来，美方不断加强与民进党军事勾连，提升双方军事联系、升级实质关系，动摇中美关系根基，破坏台海和平稳定，这是非常错误、危险的举动。中方强烈不满、坚决反对，并向美方提出严正交涉。

谭克非强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。“断交、废约、撤军”三原则是中美建交的前提条件，绝对不容开历史倒车。中国正告美方，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，将不支持“台独”的承诺落到实处，停止任何形式的美台军事勾连。也正告民进党和“台独”分裂势力，企图“倚美谋独”“以武谋独”是死路一条。

谭克非说，解放军持续加强练兵备战，坚决粉碎任何形式的“台独”分裂和外来干涉图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。

美国媒体今年2月曾引述不具名的美国官员说，美军未来几个月将在台派驻100至200名军人，是现有数量的至少三倍多，目的是加强训练台湾军队。