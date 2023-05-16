青海出台党员干部违规吃喝十严禁：若违反先停职检查

中国青海官方在当地发生官员聚餐饮酒致死后，制定全省中共党员干部违规吃喝“十严禁”，违反者一律先停职检查再调查处理。

中共青海省纪委和青海省监委星期二（5月16日）在官网上，公布全省各级党组织和党员、干部及公职人员严禁违规吃喝十条纪律要求，并解释此举是为了扎实推动以案促改专项教育整治，狠刹吃喝歪风，弘扬新风正气。

新措施严禁全省党员干部超标准、超规格、超范围公务接待，反对铺张浪费；严禁无公函、伪造公函、“一函多餐”等以公务名义变相公款吃喝；严禁违规接受私营企业主、单位下属、下属单位等管理服务对象宴请；严禁出入私人会所或在单位内部食堂、住宅小区、写字楼等隐蔽场所违规吃喝；严禁公款报销或接受管理服务对象支付应由个人承担的吃喝费用。

新措施也严禁上下级、同事之间违规组织饭局，搞拉帮结派、利益交换、说情打招呼；严禁在工作时间内及会议、培训、检查、调研、值班等活动期间饮酒，不准工作日午间饮酒，不纵酒、酗酒；严禁组织参加带有“小圈子”性质的“老乡会”“校友会”“战友会”等违规吃喝；严禁违规操办婚丧喜庆事宜，反对大操大办、大吃大喝；以及严禁组织参与其他任何形式的违规吃喝。

中国“五一”假期前，中共中央纪律检查委员会一次公开通报了40多起违反高层八项规定的案例，包括青海省六名厅官在学习培训期间，一餐喝下七瓶白酒，导致一名官员死亡。这起案例引起公众对官场“酒文化”的关注。