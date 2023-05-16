中国官媒接连两天发文：“人口红利”没有消失

中国官媒《人民日报》星期一（5月15日）起接连两天发文，强调中国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成。

《人民日报》星期一刊登署名为“仲音”、标题为《全面认识、正确看待我国人口发展新形势》的文章。文章称，人口问题始终是中国面临的全局性、长期性、战略性问题。

文章说，中国总人口增速明显放缓，生育水平持续走低，老龄化程度加深，“少子老龄化”将成为常态，这是中国经济发展特别是工业化、城镇化发展到一定阶段的客观结果，也是世界尤其是发达国家普遍面临的问题。面对新形势，必须完善新时代人口发展战略，把握人口发展的有利因素，积极有效应对风险挑战。

文章认为，中国有近9亿劳动力，每年新增劳动力都超过1500万，人力资源丰富仍然是中国的突出优势；中国接受高等教育的人口已超过2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达到14年。可以说，中国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，发展动力依旧强劲。

《人民日报》星期二发表的《着力提高人口整体素质》则提到，应着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化。

文章认为，随着人口素质的提高，人口红利逐步向人才红利转变，人口资源的优势将得到有效发挥，从而进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高，推动人口和经济社会持续协调、健康发展。

但文章也提到，着力提高人口整体素质，是一项复杂的社会系统工程，必须统筹考虑人口数量、素质、结构、分布等问题。