纪国刚被双开 被指严重违背中共治藏方略

中国西藏自治区人大常委会原党组成员、副主任纪国刚被“双开”，并移送司法。

中共中央纪委国家监委网站星期二（5月16日）发布消息称，经中共中央批准，中央纪委国家监委对纪国刚严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，纪国刚丧失理想信念，背弃初心使命，严重违背新时代中共的治藏方略和新发展理念，肆意滥用中央和地方专项资金，落实中央重大决策部署不力，不履行全面从严治党主体责任，造成严重政治危害，对抗组织审查。

通报还说，纪国刚丧失纪法底线，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、项目审批等方面谋利，并非法收受巨额财物；滥权妄为，致使国家利益遭受重大损失。

依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予纪国刚开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其西藏自治区第十次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，纪国刚今年60岁，吉林延边延吉人，曾任国家发改委固定资产投资司巡视员。

2012年12月，纪国刚赴西藏任发改委党组书记、副主任，一个月后即改任党组副书记、主任，并跻身西藏自治区政府党组成员。2016年1月，纪国刚任西藏人大常委会副主任，跻身副省级，并继续兼任西藏发改委党组副书记、主任，2016年11月再度兼任西藏发改委党组书记。

纪国刚去年11月16日官宣被查。落马两天前，纪国刚还公开露面出席会议。