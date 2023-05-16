一香港居民间谍罪被判无期 李家超：国安风险不能掉以轻心

一名美籍港人涉间谍罪星期一（5月15日）在中国大陆被判处无期徒刑，香港行政长官李家超星期二对此表示，目前国家安全风险仍潜藏在社会，虽然香港情况大致稳定，国安风险却不能掉以轻心有所警惕，2019年黑暴及颜色革命应是警钟。

综合《信报》和香港01报道，江苏省苏州市中级人民法院星期一上午宣判，持有美国护照的78岁香港永久居民梁成运犯间谍罪罪成，被判处无期徒刑。李家超出席行会前对此回应说，任何港人在大陆被捕，港府将有通报机制，通知其家人提供其所需协助，并按实际情况予以协助。

他同时提醒，目前国家安全风险仍潜藏在社会，虽然香港情况大致稳定，国安风险却不能掉以轻心有所警惕，2019年黑暴及颜色革命应是警钟，须长期留意风险，大家要慎防“软对抗”等潜伏力量。

李家超还提到，他去信立法会，提到有关星期四（5月18日）的互动交流答问大会，期望透过辩论、咨商，从大局观、宏观角度，让立法会议员及特首共同商议。他指立法会主席接纳了他的意见，主题为“二十大及两会精神”，以“安全及稳定”和“发展和幸福”分为两个讨论环节，期望讨论更完整。

李家超说，政府希望借此次讨论，了解如何将宏扬以爱国爱港为核心与“一国两制”方针相适应，发挥包容共济、求同存异、自强不息、善拼敢赢等精神；如何发展及巩固香港成为国际高等教育区域枢纽发展；探讨人工岛及北部都会区发展融资方案，一方面减轻政府财政负担，又能把有为政府和高效市场更好结合起来。