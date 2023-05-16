港协拟就播错国歌召开董事局会议决定处置方式

针对香港冰球男队今年2月在波斯尼亚出赛时发生的播错国歌事件，香港体育协会暨奥林匹克委员会将于星期四（5月18日）就香港冰球协会提出的解释召开董事局特别会议，决定最后处置方式。

据网媒“香港01”报道，对香港冰球协会的处置做出最后决定后，港协暨奥委会将与香港特区政府进一步讨论处理方式。若港协暨奥委会和港府认为冰协没有提出合理解释，港协可行使权力，举行会员大会投票决定暂停冰协的会员资格。

港府早前发声明表示，支持港协暨奥委会的决定。一旦冰协被暂停会员资格，会考虑在不影响运动员的前提下，削减对冰协的拨款资助作为惩处。香港文化体育及旅游局局长杨润雄也说，播错国歌事件应该要告一段落，会与港协商讨“合适惩处”。

香港冰球男队今年2月在波斯尼亚出赛时，播放国歌的环节错播2019年反修例风波相关歌曲《愿荣光归香港》。港协要求香港冰协就整起事件提交书面解释和整改方案，但港协不满意冰协提出的报告，认为冰协轻视中国国歌，多次没有及时回应港协的要求，认为冰协管理存在问题。

而香港冰协则反驳轻视国歌的说法，更批评港协“审犯恐吓式质问”，致领队关婉仪极度惶恐，并形容提交三次报告像“皇帝年代臣子揣摩主子的心意一样”。事件因此发酵近三个月，不少香港议员和官员认为应该尽快让事件落下帷幕。