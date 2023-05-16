台湾农委会升格为农业部

台湾“520农民运动”北上请愿在1988年后已超过35年，台湾立法院星期二（5月16日）通过，农委会正式升格为农业部。

据台湾《上报》报道，台湾立法院星期二三读通过《农业部组织法草案》，宣布将农委会升格为农业部。

台湾农委会主委陈吉仲对此说，农业部的成立是为回应当年农民运动提出的七大诉求，也将继续为农渔民争取增加所得，让消费者也能购买到安全的产品，永续台湾在地农业。

陈吉仲表示，在台湾总统蔡英文上任后，已陆续改变台湾农业存在已久的问题，如将水利会升格为着升格为农水署后扩大灌区服务，灌溉服务面积已达3万2000公顷，将在明年提升至8万8000公顷。他补充，在扩大灌溉服务后，南投埔里大坪顶地区的农民用水成本大幅降低近四成，同时获利也增加三成五。

陈吉仲说，农民收入提升后，农业才得以永续，过去农产价格大多由少数供应商决定，但在科技保存技术进步后，如冷链系统建置，使农作物能存放的时间越来越长，产地价跟着大幅提升后，农民便能获得更高的收入。

报道称，农委会在近年来也持续拓展外销市场，过去大多依赖较具不确定因素的中国大陆市场做台湾农产品外销，但在外销结构调整后，美国、日本现已成为台湾农产品前二大外销市场，生鲜农产品多外销至中国大陆以外的高所得消费市场，如日、韩、加、澳等地。

在升格为农业部后，内部机关也将随之改组，水保局也将升格为“水土保持及农村发展署”，陈吉仲对此说明，未来水保署持续处理相关水土保持工作，也将钻研并投入农村规划与建设，解决农村现今无完整规划建设与发展的现况。

他指出，未来将会把农村划分为生产区、生活区等区域，并重新规划马路划分等基础建设，盼能让台湾在地农村以农产品推动当地发展。

台湾1988年5月20日曾爆发农民运动，当时多名农民上街抗议，并提出全面农民保险、全面农眷保险、肥料自由买卖、增加稻米保证价格与收购面积、废止农会总干事遴选、废止农田水利会会长遴选、成立农业部、农地自由买卖等诉求。