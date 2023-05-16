广东计划推行“妈妈岗”就业模式

中国广东省计划推行“妈妈岗”就业模式，让育有12岁以下孩子的母亲能够找到工作时间、管理模式相对灵活的工作。

根据广东省人力资源和社会保障厅官网4月发布的《关于推行“妈妈岗”就业模式促进妇女就业的实施意见（征求意见稿）》，妈妈岗是落实国家积极生育政策，满足妇女就业、满足企业等用人单位用工需求，由政府鼓励引导、企业等用工主体开发设置。

妈妈岗主要用于吸纳法定劳动年龄内对12周岁以下儿童负有抚养义务的妇女就业，属于工作时间、管理模式相对灵活、方便兼顾工作和育儿的就业岗位。

《新京报》星期二（5月16日）报道，在广东省出台这项意见之前，一些地市人社、妇联等相关部门已加强对宝妈的就业帮扶，开拓“妈妈岗”新模式，以同工同酬、柔性管理、弹性工作的方式，支持妇女做到“带娃”、就业两不误。

广东中山市政府2022年7月4日印发《关于大力推行“妈妈岗”就业新模式的若干措施》，以近500万元（人民币，95万新元）的专项配套资金，拉动镇街共同发力，支持企业和育龄妇女依法商定有利于照顾婴儿的灵活休假和弹性工作方式。新模式已让近3200人找到工作。

广东佛山市顺德区也推出“妈妈岗”，在35家企业支持下，提供了近800个岗位。四川省乐山市则通过“政府＋企业＋育儿妇女”的模式推出“妈妈岗”，让120名妇女在“妈妈岗”就业。