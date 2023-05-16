台行政院三读通过同婚者可共同收养子女

台湾立法院星期二（5月16日）通过，同婚者将能共同收养子女。

据台湾《自由时报》报道，现行同婚专法规定，同性婚姻关系双方当事人之一收养他方的亲生子女时，准用民法关于收养的规定。不过，这一规定无法让同婚者与异性配偶一样，在婚后共同收养子女，或收养配偶的养子女，因此决定提出修法版本。

台湾立法院院会星期二三读通过修正案，将原有规定更改为同性婚姻关系双方当事人之一收养他方的子女或“共同收养”时，准用民法关于收养的规定。

民进党立委范云等朝野立委说，原条文限制同性配偶收养他方养子女及共同收养子女，使部分未婚的同性伴侣为了收养孩子而不敢结婚；同性伴侣即使结婚，也无法和对方本已收养的子女建立亲子关系；已婚的同志配偶则须离婚，以让其中一方符合收养规定，即使后续成功收养再结婚，配偶与孩子也依然无法建立亲子关系。

范云等朝野立委说，在配偶无法建立亲子关系的情况下，若拥有亲权的一方不幸发生意外，孩子也无法由另一位配偶继续养育，而可能必须脱离现有的家庭，回到安置机构或由其他不熟悉的亲戚照护，这已严重侵害儿童最佳利益。

范云等朝野立委说明，为使本法符合大法官解释的意旨、保障儿童权利公约所保障的儿童最佳利益，因此提出修正草案：“同性伴侣缔结婚姻后，双方共同收养子女或收养他方的子女，准用民法关于收养的规定。”

另外，根据行政院委外所进行的民调，针对“同性配偶应该有领养小孩的权利”说法的同意度，自2018年度53.8%的受访民众同意，到2021年度已有67.2%受访民众同意；针对“同性配偶一样能把孩子教养好”说法的同意度，自2018年度56.2%的受访民众同意，到2021年度的72.2%受访民众同意。