赖清德重申台湾已是“主权独立国家” 不必宣布独立

台湾副总统、民进党主席赖清德星期二（5月16日）阐释“务实台独工作者”的定义，称自己主张的是两岸“互不隶属”，台湾已是“主权国家”，因此不必另行宣布台湾独立。

综合台湾风传媒和中央社报道，赖清德星期二到台湾政治大学参加由《NOWnews今日新闻》、政治大学学生会、学生议会共同主办的“青年与主席有约”活动。一名学生询问赖清德有关“务实台独工作者”的主张会否让美国担忧其台独色彩时，赖清德则反问，“为什么你会这样想，台独、然后美国就不支持？”

赖清德解释，务实就是根据事实。事实上，台湾有土地、人民、主权、政府、定期改选的组成政府服务人民，所以已经是“主权独立的国家”，不必另行宣布独立。他主张的是“中华民国的主权和中华人民共和国互不隶属，中华民国台湾的未来要由2300万人决定”，而不是外界宣称的要宣布台湾独立。

他说，“务实台独”简单来说，就是主张“台湾不属于中华人民共和国一部分”，工作就是要守护主权，反对中国大陆侵略。美国、日本和国际社会都很了解，也是台湾总统蔡英文的四个坚持，也符合民进党1999年台湾前途决议文的论述。

当被问及民进党的和平主张与其他总统候选人的和平主张有何不同时，赖清德回应称，追求和平的方式不同，自然会有不同的和平。民进党一方面主张“对等、尊严”，也要促进两岸交流，和平发展，特别是为了两岸人民福祉。民进党主张靠实力的和平才是真和平，在野党主张的是“九二共识”，这是走向“一中”的旧框架，两个路线截然不同，得到的和平不会一样。

他重申，民进党主张的和平是以备战来避战，不接受“九二共识”和签定和平协议，因为没有主权的和平不是真的和平，就像香港、澳门一样。

赖清德也称，目前两岸情势变化责任不在台湾，其实是在中国大陆，无法进行交流合作其实也是因为中国大陆本身的选择。