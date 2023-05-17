李强：希望荷兰维护全球产业链供应链畅通

中国总理李强与荷兰首相吕特通电话时说，希望荷兰秉持契约精神，坚持市场原则、世贸规则，维护全球产业链供应链畅通。

据中国外交部官网发布的消息，李强星期二（5月16日）与吕特通电话。他说，中国视荷兰为欧盟内优先合作伙伴，愿同荷兰共同推动各领域合作不断取得新成果。中国将继续扩大市场准入，加强知识产权保护，希望荷兰为中国企业赴荷投资提供开放、公平、非歧视的营商环境。

李强强调，中荷都是经济全球化和自由贸易的受益者、支持者。希望荷兰秉持契约精神，坚持市场原则、世贸规则，维护中荷两国和双方企业共同利益，维护全球产业链供应链畅通。

他也说，中国对欧政策保持高度连续性、稳定性，并呼吁中欧应当践行真正的多边主义，共同反对阵营对抗和“新冷战”，“希望荷兰推动欧洲坚持战略自主，为促进中欧关系发展作出更大贡献”。

中国国家副主席韩正上周访问欧洲时，曾分别与荷兰国王威廉亚历山大及吕特会谈。

据新华社报道，韩正当时向吕特说，中欧之间没有根本利害冲突，更多的是优势互补，中国愿通过务实合作推进中欧关系更好发展。

韩正访问荷兰期间，还分别会见了荷兰半导体制造商阿斯麦公司和阿克苏诺贝尔公司负责人，并考察飞利浦公司位于阿姆斯特丹的总部。

阿斯麦是全球第一晶片光刻机制造商。荷兰早前加入美国对中国限制晶片制造出口的行列，禁止向中国出售最先进的半导体设备，以限制中国能够获得的技术。