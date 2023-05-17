美起诉前苹果工程师 涉为中企窃取自动驾驶技术

美国司法部称，将起诉一名前苹果公司工程师，这名工程师被指窃取苹果的自动驾驶技术后逃到中国。

综合彭博社和路透社报道，根据美国司法部星期二（5月16日）公布的起诉书，这名苹果前工程师是35岁的王维宝（音译），曾居住在加州山景城，于2016年被苹果公司聘用。

王维宝2017年从苹果公司辞职前，同意进入一家致力于开发自动驾驶汽车在美国的中国公司工作，但大约四个月后才将他的新工作通知苹果公司。

美国司法部称，王维宝离开苹果公司后，苹果发现他在离职前的几天里访问了大量专有数据。美国联邦特工在2018年6月搜查了他的家，也发现他的家里存有苹果公司的大量技术。

司法部称，搜查后不久，王维宝就登上了飞往中国的飞机，逃离美国。

除了苹果的案件，美国司法部当天也公布另外四起涉嫌窃取技术，使中国、俄罗斯和伊朗受益的案件。

这是美国司法部和商务部今年2月成立技术打击小组以来，进行的首批指控和逮捕。成立该小组是为了打击窃取先进技术及为谋取经济利益而进行的黑客攻击活动。

当天，美国检方也宣布对64岁的李明（音译）提出控诉，他被指从加州库卡蒙加牧场的雇主那里窃取商业机密，在中国建立自己的企业。

此外，纽约检察官当天也对39岁的乔湘江（音译）提出控诉，指控他利用一家被美国制裁的中国公司向伊朗提供用于生产大规模毁灭性武器的材料。