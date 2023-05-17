中国国务院国资委原副部长级官员骆玉林被查

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更新 / 2023年5月17日 10:26 AM
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发布 / 2023年5月17日 10:19 AM
曾长期在青海任职的中国国务院国资委原副部长级官员骆玉林星期三（17日）通报被查。（互联网）
曾长期在青海任职的中国国务院国资委原副部长级官员骆玉林星期三（17日）通报被查。（互联网）

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中国国务院国资委原副部长级官员骆玉林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委网站星期三（5月17日）通报上述消息。

骆玉林出生于1958年8月，河南新野人，曾长期在青海省工作，曾任青海省财政厅副厅长，省经贸委主任、党组书记，青海省副省长兼西宁市委副书记、市长，省政府国资委主任、党委书记等职。

2010年9月，骆玉林担任西宁市（国家级）经济技术开发区、柴达木循环经济试验区、海东工业园区管委会主任。2013年5月，骆玉林任青海省委常委、常务副省长、省政府党组副书记，并继续担任省政府国资委主任等职。

2015年底，骆玉林离开青海，被任命为国有重点大型企业监事会主席。

国有重点大型企业监事会由中国国务院派出，对国务院负责，代表国家对国有重点大型企业的国有资产保值增值状况实施监督。国有重点大型企业监事会主席是副部级，一般每名监事会主席负责对数家国有重点大型企业实施监督。

公开资料显示，骆玉林之后还担任过国资委党委第三巡视组组长等职。

据澎湃新闻统计，随着骆玉林被查，今年已落马的中管干部升至20人。骆玉林也是继浙江省政协副主席朱从玖、重庆市原副市长熊雪之后，5月第三名被查的中管干部。

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