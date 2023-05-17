中国国务院国资委原副部长级官员骆玉林被查

中国国务院国资委原副部长级官员骆玉林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委网站星期三（5月17日）通报上述消息。

骆玉林出生于1958年8月，河南新野人，曾长期在青海省工作，曾任青海省财政厅副厅长，省经贸委主任、党组书记，青海省副省长兼西宁市委副书记、市长，省政府国资委主任、党委书记等职。

2010年9月，骆玉林担任西宁市（国家级）经济技术开发区、柴达木循环经济试验区、海东工业园区管委会主任。2013年5月，骆玉林任青海省委常委、常务副省长、省政府党组副书记，并继续担任省政府国资委主任等职。

2015年底，骆玉林离开青海，被任命为国有重点大型企业监事会主席。

国有重点大型企业监事会由中国国务院派出，对国务院负责，代表国家对国有重点大型企业的国有资产保值增值状况实施监督。国有重点大型企业监事会主席是副部级，一般每名监事会主席负责对数家国有重点大型企业实施监督。

公开资料显示，骆玉林之后还担任过国资委党委第三巡视组组长等职。

据澎湃新闻统计，随着骆玉林被查，今年已落马的中管干部升至20人。骆玉林也是继浙江省政协副主席朱从玖、重庆市原副市长熊雪之后，5月第三名被查的中管干部。