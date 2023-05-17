英前首相特拉斯访台 拟吁西方对华更强硬

英国前首相特拉斯开启访台行程，预计她将呼吁西方国家对北京采取更强硬的态度，并展现出对台湾的支持。

特拉斯星期二（16日）晚间抵达台湾进行访问，并将与台湾政府高层会面。

综合彭博社和法新社报道，根据特拉斯办公室公布的演讲节录，特拉斯星期三（5月17日）将在台湾智库远景基金会发表的演讲中说，欧洲国家对台湾撒手不管是完全不负责任的。“我们唯一的选择，是选择姑息容忍，还是采取行动防止冲突”，因为西方与北京的“冷战”将无法避免。

根据演讲节录，特拉斯说，许多西方人固守西方可在气候变化等问题上与中国合作的想法，这好像没有不对的地方，他们认为有比中国的全球支配地位更严重的问题。但她认为：“我们知道在不说真话的极权主义政权手下，环境或世界卫生会发生什么事情。”

特拉斯说，她还将呼吁英国现任首相苏纳克的内阁将中国定为战略威胁，并立即关闭英国境内所有孔子学院，以香港和台湾人管理的文化中心取代。

中国驻英国大使馆星期三在官网发表声明，批评特拉斯访台是“危险的政治表演”，对英国有百害而无一利，并谴责特拉斯此行挑动两岸对立对抗，加剧两岸紧张态势，其行可鄙，其心可诛。

声明称，任何违反一中原则的行径，都会给中英关系带来严重后果，并敦促特拉斯停止拿台湾问题做政治秀，纵容支持“台独”分裂势力，否则只会更加暴露其作为一名“失败政客”的本质，受到中国人民更加强烈的反对。