中国4月商品住宅售价环比整体涨幅回落

中国官方发布的最新数据显示，70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落，而二手住宅环比涨幅回落更为明显。

中国国家统计局星期三（5月17日）在官网公布4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。

据澎湃新闻报道，中国国家统计局的数据显示，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有62个和36个，比上月分别减少两个和21个，二手住宅减少个数较多。新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有22个和九个，比上月分别增加四个和一个。

从新房看，4月份一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月略扩0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳环比分别上涨0.6%、0.4%、0.2%和0.3%；二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点。

从二手房看，环比整体涨幅回落更为明显。4月份，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，北京、广州和深圳环比分别上涨0.1%、0.3%和0.5%，上海由上月上涨0.7%转为下降0.2%；二三线城市二手住宅销售价格环比均由上月上涨转为持平。

此外，一线城市新建商品住宅销售价格在4月份同比上涨2.0%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅销售价格同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比由上月下降0.2%转为上涨0.2%；二手住宅销售价格同比下降2.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.9%和3.6%，降幅比上月分别收窄0.8和0.3个百分点。