获征召如何区分市政选举？侯友宜：市政永不停歇

台湾最大在野党国民党预计星期三（5月17日）下午宣布代表该党参加总统选举的人选，目前多项消息指新北市长侯友宜将获征召。针对获征召后如何区分市政与选举，侯友宜说，新北市政永不停歇，会全力以赴推展。

据台湾《联合报》报道，侯友宜星期三早上主持新北市政会议前接受媒体访问。由于下午国民党中常会预计宣布征召总统参选人，外界关注侯友宜一旦接受征召，将如何区分市政团队和选举团队。对此，侯友宜说，只有一个信念，市政绝对不能停歇，要全力前进。

侯友宜说，新北市的市政永不停歇，所有大小建设一定要如火如荼、全力以赴推展，尤其新北市已经规划2030愿景，这是既定的期程，期待新北市政在大家努力下，能够把事情做得更好。

侯友宜被提名角逐2024总统大位的可能性很高，但有批评者质疑，侯友宜去年11月才当选新北市长，如今又出战总统选举，早前对新北市政提出的承诺恐怕难以兑现。

外界也关注侯友宜如何处理及整合与鸿海创办人郭台铭的关系，侯友宜对此没有正面回应，仅称，现在台湾百废待举，内部又有冲突，唯有大家团结在一起，才能共同守护家园。所以，面对所有要团结台湾共好的，都会携手并进。

至于会否与郭台铭搭配参选总统，侯友宜说，郭台铭是大家非常敬佩、能在台湾经济做出贡献的领导人，期待未来在他的专长下，能够为台湾、为人民做更多的事。他还提到与郭台铭常有机会一起聊一聊，面对所有问题，一起接受挑战。

多家台媒引述消息报道称，国民党将在星期三下午的中常会上宣布征召侯友宜。台湾《上报》报道称，国民党将安排几位北北基桃年轻立委参选人与侯友宜共同造势，并发表公开演说。据悉，基隆市长谢国梁、台北市长蒋万安、桃园市长张善政等人都将与会，与获征召提名上阵的侯同框，营造党内大团结求胜气势。