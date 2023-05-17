北京16岁学生涉嫌杀害两人 打伤母亲老师等四人

中国北京一名16岁学生在上课期间，据报先后殴打同学和两名劝阻的老师。他也涉嫌杀害一对夫妇，并将自己的母亲殴打致昏迷。

根据“通州警方在线”微信公众号星期三（5月17日）发布的通报，这名张姓男学生于星期一（15日）上课期间，在教室内殴打张姓女同学，并先后将进行劝阻的囤姓、高姓两名老师打伤。他们三人受伤后及时就医，无生命危险。

通报也称，经警方进一步调查，张姓男学生涉嫌于星期天（14日）晚上在邻居家中将焦姓夫妻二人杀害，以及在隔天（15日）早上将其母亲殴打致昏迷。

目前，张姓男学生已被通州公安分局刑事拘留。

据《中国新闻周刊》报道，一位就读该校的学生小军（化名）说，他和张姓男学生同年级，但不同班，“事发时大家都在上课，随后得知了这个消息，全天的课间学校都没有让我们离开教室，中午吃饭也是每个班为单位排着队去的食堂”。

据小军说，当天早上升旗仪式结束后，张姓男学生在课上先是和同学老师发生争吵，随后用器物击打了同班女同学的头部，而且还追打该名女同学到班级外面；任课教师制止时也被打伤，后来赶来的老师和同学们一起把他控制住，抢下了凶器。

另一名不具名的学生说，张姓男学生日常性格比较古怪，不怎么和同学交流，曾经还发生过用胶带勒同学脖子的事情，甚至曾说出过要一把火烧了教室的言论。