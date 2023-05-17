百度第一季度营收同比增10% 超出预期

中国搜索引擎巨头百度公司今年第一季度营收同比增长10%，超出预期。

综合第一财经和路透社报道，百度星期二（5月16日）下午公布截至3月31日的第一季度未经审计的财务报告。

百度第一季度实现营收311亿元（人民币，下同，约59.63亿新元），同比增长10%，归属百度的净利润为58亿元；不按美国会计准则（non-GAAP）百度净利润达到57亿元，同比增长48%。这是百度智能云本季度首次实现non-GAAP下的盈利。

路透社引述分析师所预计的百度第一季度营收是299.7亿元。

百度第一季度核心的在线营销收入为166亿元，同比增长6%；核心经营利润同比大幅增长45%至53.6亿元。核心的业绩增长推动了百度集团利润增长。

报道称，盈利能力的增长，一方面得益于中国经济高速复苏，带动旅游、商业服务和本地服务等行业大幅增加营销预算；另一方面在于过去一年百度全面降本增效措施的持续实施。

百度CEO李彦宏星期二说，首季增长主要受线下垂直领域推动，尤其是有利于该公司在旅游和医疗保健等线下行业的广告商。他相信，随着冠病疫情后经济复苏，广告客户将在效果广告平台上投放更多预算，百度相关业务势必受惠这个趋势。

在今年第一季度，百度的股价曾因推出类似ChatGPT的线上聊天机器人“文心一言”一波三折，在传闻阶段股价大涨，但也在产品发布当天一度大跌超10%，并在第二天反弹。目前，百度正将文心一言整合到所有业务中进行测试，利用其能力来重塑公司面向企业和消费者的产品和服务。

李彦宏说，百度计划将文心一言稳步纳入百度的所有业务，不过他没有披露时间表。李彦宏认为，生成式人工智能和大型语言模型的出现展现了人工智能在各行各业的变革潜力。百度CFO罗戎也表示，未来几个季度，百度将继续坚定不移地在生成式人工智能领域进行投资。

李彦宏后来在与分析师的通话中说，百度已向政府申请审批“文心一言”，一旦获得监管机构的批准，将大规模推出。