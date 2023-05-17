笑果文化被罚1300多万元人民币 北京所有演出无限期暂停

中国官方对笑果文化开出高达1300余万元人民币（249万新元）的巨额罚单，原因是该喜剧产业公司旗下的一名脱口秀演员，上周在表演时提及的内容“严重侮辱人民军队”。

北京市文化和旅游局星期三（5月17日）通过微信公号“文旅北京”发布通报，称北京市文化市场综合执法总队星期一（5月15日）接群众举报后，对上海笑笙文化传媒有限公司立案调查。

据《南方都市报》报道，上海笑笙文化传媒是笑果文化运营主体上海笑果演艺集团全资控股的子公司。

通报指出，经查实该公司及其演员李昊石（House）肆意篡改演出申报内容，在上星期六（5月13日）下午、晚上连续两场演出中出现严重侮辱人民军队的情节，造成恶劣社会影响。

通告称，该公司行为违反了《营业性演出管理条例》规定，因此被没收违法所得132.5万元，以及罚款1335.4万元。此外，对涉案人员及其演出经纪机构和演出场所经营单位相关违规行为将进一步追究责任，包括决定无限期暂停涉事公司在北京的所有演出活动。

通告最后强调，人民军队是守卫国家安全、守护人民安宁的坚强卫士，绝不允许任何公司和个人在首都舞台肆意诋毁人民军队的光辉形象，绝不允许伤害广大人民群众对子弟兵的深厚感情，绝不允许把严肃题材娱乐化。“我们将坚持强化监管、严格执法，坚决抵制只求‘笑果’不计后果、只讲经济收益不讲社会责任的行为。”

对此，笑果文化星期三下午发声明称，“痛定思痛，我们接受处罚，绝不推脱责任，绝不回避问题”。

笑果文化也在声明中提出七项整改措施，包括解除与演员李昊石的合同、配置专职监场人员、对中国各地所属线下演出业务进行全面整顿等。