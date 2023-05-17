富途控股和老虎证券将下架中国境内的交易应用

两家在纳斯达克上市、为中国客户提供服务的在线券商正准备进一步减少在中国的业务，这正值中国政府加强控制私营企业、资本外逃和数据流动之际。

《华尔街日报》引述知情人士透露，富途控股和老虎证券（Tiger Brokers）正计划从中国的网上商店下架允许其客户交易海外股票的应用程序。

老虎证券的一位发言人证实了此事，称该公司将从星期四（5月18日）开始从中国境内应用商店下架其交易平台。该公司说，做出这一调整是为了遵守中国证监会对其在中国的跨境业务的要求，同时存量境内客户不会受到这一调整的影响。

根据一份监管公告，富途控股说，将从星期五（19日）开始下架其在中国境内的富途牛牛（Futubull）应用，之后存量境内客户仍可在该应用程序上进行交易。

上述消息公布后，富途控股和老虎证券星期二（16日）收盘分别下跌4.4%和7.4%。

中国证监会去年12月发表声明，称这两家券商面向境内投资者开展跨境证券业务，根据相关法律法规，其行为已构成非法经营证券业务。富途控股和老虎证券都向已经在国外银行账户中持有美元和其他货币的中国公民提供服务，这块业务也吸引了中国的金融公司以及跨国银行和机构。

报道称，这两家券商正在减少在中国的服务，目前诸多公司都面临着应该如何在中国运营的棘手问题。最近几周，中国监管机构加强了对外企的审查力度，包括对咨询机构贝恩公司上海办事处的员工进行问话，以及拘留美国尽职调查公司美思明智集团驻北京员工。外国高管们越来越担心在中国提供服务的界限会发生变化。

《华尔街日报》引述知情人士说，富途控股和老虎证券应用被迫下架的影响可能会蔓延到这两家公司之外，并进一步削弱对中国监管方向的信心。

富途控股和老虎证券拥有类似美国Robinhood Markets的热门散户交易应用程序。中国和其他地区的散户投资者利用这两家公司的应用交易在美国、香港和其他地区的主要国际交易所上市的股票并进行其他金融投资。

这个行业处于一个灰色地带，因为这些公司既受到业务所在地的监管机构约束，如香港和新加坡，同时又在面向中国境内公民提供服务，而中国境内市场适用不同的规则。富途控股在开曼群岛注册，总部设在香港，中国的腾讯是其大股东。老虎证券也在开曼群岛注册，总部设在新加坡和北京。

为服务中国境内的客户，与境外的许多国际金融机构一样，富途控股和老虎证券利用了中国现有的一项法规，该法规允许中国人每年以合法形式将相当于5万美元的人民币转到境外。

据知情人士称，由于监管压力，富途控股和老虎证券将在星期五前在中国境内线上应用商店中下架某些应用。在去年12月被中国监管机构叫停后，这两家公司停止在网上接受新客户。这些知情人士说，下架这些应用可能将进一步削弱其客户基础。现有的客户仍然能够使用这些公司的服务。

