中驻韩使馆吁警惕七国集团破坏国际秩序挑动阵营对抗

中国驻韩国大使馆发言人呼吁国际社会，要警惕七国集团（G7）破坏国际秩序，挑动阵营对抗，严重损害国际社会的和平、稳定、团结与发展。

据中国驻韩国大使馆微信公号星期三（5月17日）发布的消息，针对G7峰会即将于5月19日至21日在日本广岛举行，当中部分G7国家近期频频炒作台湾问题等，在G7外长会上还发布了联合声明提及中国的提问，中国驻韩国大使馆发言人回应说，当今世界上的事应由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。说起国际规则，绝大多数国家都认同世界上只有一套规则，那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

发言人称，G7作为“富人俱乐部”，充其量只能代表七个国家，代表不了广大发展中国家，更代表不了国际社会。拿着自己的那套规则，以意识形态和价值观为幌子，鼓吹“脱钩断链”、构筑“小院高墙”，打造排斥特定国家的“小圈子”，甚至肆意干涉别国内政的做法，逆历史潮流而动，将破坏国际秩序，挑动阵营对抗，严重损害国际社会的和平、稳定、团结与发展。

对于有消息称，本次G7峰会将会讨论包括台湾问题在内的涉华议题。发言人说，此举旨在干涉中国内政，对中国抹黑施压，中方对此表示坚决反对。一些国家首先应反思自己的所作所为，而非指责攻击他国。

发言人指出，多年来，美国肆意挥舞外交施压、经济胁迫、军事干涉大棒，悍然侵略阿富汗、伊拉克、叙利亚等弱小国家，造成数千万无辜平民丧生或沦为难民。美国还在全球大搞无差别窃听、窃密，连自己的盟友也不放过。日本国内一些势力则不顾曾经给中韩等亚洲邻国造成的严重伤痛，极力美化军国主义侵略历史。现在日方又不顾周边国家和国际社会普遍反对，强行推进福岛核污染水排海计划。与之形成鲜明对比，中国一直在践行真正的多边主义，积极推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为促进世界和平稳定与发展繁荣、构建人类命运共同体作出不懈努力。

发言人说，中方敦促G7顺应开放包容的时代大势，摒弃冷战思维和意识形态偏见，不要悖于世界和时代潮流，不要再居高临下对他国指手画脚，停止粗暴干涉别国内政，停止人为制造国际社会的对立和分裂，多做有利于世界与发展的事。

发言人也说，此外，本次G7峰会期间，G7国家还将与有关国家举行扩大会议。希望有关国家秉持客观公正立场，尊重中国核心利益，为维护地区乃至全球和平发展与繁荣作出积极努力。