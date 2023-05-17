台民众党正式提名柯文哲参选总统

台湾在野的民众党宣布，正式提名党主席柯文哲代表民众党参选2024总统。

综合中央社、三立新闻网报道，民众党星期三（5月17日）举行中央委员会，民众党秘书长周台竹在会后宣布，民众党选决会已经在星期一（5月15日）通过提名，并在星期三由中央委员会决议，将由柯文哲带领民众党参加2024总统大选。

据报道，柯文哲星期六（5月20日）将举行政见说明会宣布参选决心，主要诉求为“和谐、和解、和平”。

民众党4月17日公告总统提名办法，4月27日起开始领表登记。柯文哲于5月8日赴中央党部登记。

被问及副手人选时，柯文哲曾说民众党向天下征才，9月以前都来得及。他也说，前台北副市长黄珊珊是很好的副手人选。

另据《联合报》报道，台湾民意基金会星期二（5月16日）公布最新民调，无论国民党推出侯友宜或郭台铭，在柯文哲参选的三强鼎立情况下，民进党总统候选人赖清德都领先。

民调显示，当赖、侯、柯三人竞争时，20岁以上民众，三成六支持赖清德，二成八支持侯友宜，二成五支持柯文哲。赖清德领先侯友宜8.2个百分点，侯友宜领先柯文哲2.5个百分点。

如果是赖清德、郭台铭、柯文哲三人竞争， 20岁以上民众有三成九支持赖清德，二成五支持柯文哲，二成四支持郭台铭。赖清德领先郭台铭15个百分点，柯文哲领先郭台铭0.1个百分点。

民调显示，20岁以上民众，四成二支持侯友宜，二成九支持郭台铭，未决定或没意见的游离选民约二成九。侯友宜领先郭台铭12.7个百分点。