中国大陆批特拉斯访台是最糟糕“网红外交”

英国前首相特拉斯应邀访台，中国大陆官方批特拉斯此访是最糟糕“网红外交”，是英国“个别过气政客拿台湾问题刷存在感”，只为捞取个人政治私利。

大陆外交部发言人汪文斌星期三（5月17日）在例行记者会上说，他注意到英国各界对特拉斯此举恶评如潮，认为这是表演性的、最糟糕的“网红外交”，“这位持续不负责任的诺福克西南选区议员正在给她的国家带来另一种伤害。”

他还说，台湾民进党当局花着台湾老百姓的纳税钱，讨好英国历史上最短命的首相，绝非“爱台行径”，而是在“卖台”，“这种勾连外部势力谋‘独’挑衅的企图，注定以失败告终。”

大陆国台办星期三也对特拉斯访台作出回应，发言人马晓光说，有台媒称特拉斯是应台湾远景基金会所邀，民进党当局一系列对外勾连的活动都通过远景基金会操作，大陆方面已对远景基金会采取惩戒措施，“如果报道属实，我们还会再记一笔新账”。

马晓光指出，民进党当局花台湾老百姓纳税钱收买下台反华政客，上演“倚外谋独”闹剧，“无论花多少钱，无论怎么折腾，都改变不了台湾是中国一部分的事实。”

特拉斯于星期二（16日）晚间抵台访问，星期三在台北公开演讲中释出强烈反华挺台信息，呼吁西方对中国大陆更强硬。

她还说，在威权阵营及民主阵营对立之际，台湾身处民主前线更显重要，此行访台正是表达英国或欧洲国家与台湾人民同在。