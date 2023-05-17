港府批有组织以新闻自由名义干涉黎智英等案

香港特区政府星期二（5月16日）发表声明，不点名批评有组织和人员借新闻自由之名，干涉香港的司法程序，尤其是壹传媒创办人黎智英涉及《香港国安法》的案件。

据香港《星岛日报》报道，港府声明说，黎智英及其他相关人员被拘捕和检控，是由于他们涉嫌欺诈、勾结外国或者境外势力危害国家安全等刑事罪行，与新闻自由毫无关系。任何国家、组织或个人企图利用政治力量干预香港的司法程序，以促使任何被告人逃避应有的司法审判，都是破坏香港法治行为，应受谴责。

声明称，香港是法治社会，《基本法》保障了香港居民在香港法律面前一律平等。所有案件均不会因涉案人士的职业、政治理念或背景而在处理上有所不同。然而，倡议某种背景的个人或组织不应就其违法行为和活动受到法律制裁，等同给予其犯法特权，完全违反法治精神。

声明强调，新闻自由在香港受尊重和保障，但并非绝对，行使有关权利时，会受法律和为达致合理目的而必须作出的规定所限制，例如保障国家安全或公共秩序。《香港人权法案》明文规定，发表自由权利之行使，附有特别责任及义务。“负责任新闻作业”这个槪念，在有关人权的国际法理学上已清楚确立，法院也多次强调新闻从业员与其他人一样都有义务遵守所有法律，包括刑事法律。

港府重申，绝不容许任何人干预特区的司法程序，并予以强烈谴责。

黎智英自2020年8月起先后因为涉嫌违反《香港国安法》、欺诈和非法集会等罪名被警方逮捕，并因部分罪名成立而被判入狱。

黎智英涉及国安法的“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪仍在审讯中，他早前申请聘用英国御用大律师来港为自己辩护，但按照中国全国人大去年底的释法，是否批准海外法官到香港处理国安法案件，权力在行政长官手中。