台前国安局长陈明通申请台大退休 教育部称需待学伦案审议

台湾前国安局长陈明通在台大国发所任职时，旗下两名学生前新竹市长林智坚、行政院副院长郑文灿先后因论文涉嫌抄袭而被撤销学位。日前传出陈明通为保住退休金申请退休，台湾教育部星期三（5月17日）证实此事，但强调陈明通涉及学伦案，将待台大的审议结果出炉后，才会审议此案。

综合台湾《上报》和风传媒报道，台湾教育部长潘文忠星期三在立法院说，陈明通的确已透过台大申请退休，但由于他涉及学伦相关的案件，而案件目前也由台大审议中。因此教育部、监察院都对于陈明通的退休申请提出疑虑，将待台大将学论案细节厘清后，才会进行陈明通退休案的审议。

林智坚去年7月参选桃园市长时，被爆出他在就读台大国发所时写的硕士论文涉抄袭，最终被台大撤销学位；去年12月初，时任桃园市长的郑文灿也爆出论文抄袭被撤销学位。两人的论文指导教授都是陈明通。

而陈明通近来传出为了保住自己的退休金，日前已申请退休。国民党立委王鸿薇、郑正钤也提出质疑，认为陈明通颇具争议，教育部是否通过陈明通的退休案得审慎评估。

王鸿薇星期三再召开记者会痛批，陈明通涉及学术伦理案件，台大将近10个月都没有调查结果，却要在26日开校评会审查退休申请案，“台大校方是道德沦丧到什么地步？”她指出，去年论文抄袭案，陈明通过去指导论文的丑闻一个个被揭发，现在趁风头过去，竟还想在台大“光荣退休”。

王鸿薇说，提出退休申请后，台大国发所竟然同意，社科院也投票通过，若在5月26日最后一关，校评会通过，陈明通就可以领着退休金，在台大毕业，那会是台大和高等教育界的耻辱。而据爆料者提供资讯，陈明通在前总统陈水扁执政时代已经从台大退休过，且已领过优渥的退休金，现在再办理退休，是为了再领退休金。