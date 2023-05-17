重庆今年首四个月向中亚五国出口汽车货值同比增长近40倍

中国重庆市海关星期三（5月17日）通报，重庆市今年首四个月向中亚五国出口汽车货值同比增长近40倍。

据中新社报道，据统计，2023年1月至4月，重庆向中亚五国，即哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦出口汽车4119辆、货值4.9亿元人民币（9400万新元），同比分别增长17.8倍、39.6倍，增幅较大。

重庆兴欧报关服务有限公司总经理梁婕介绍说，近年来，“重庆造”汽车在中亚国家很受欢迎，订单连年增加，企业对重庆物流运输也有了更多期盼。中亚国家深居内陆，主要运输方式是陆运，但铁路集装箱运输或者公路运输都跟不上重庆汽车出口的需求。

重庆海关所属重庆港海关关长刘湘斌说，了解情况后，与相关部门、企业综合分析研判，大家均认为JSQ型车专列最具可行性。

JSQ型车俗称“笼车”，是运输商品汽车的专业货运车辆，商品车可直接驶入JSQ专列车厢，无需安装托架，每节车厢可装载九台至10台汽车。对较传统的铁路集装箱运输而言，JSQ型车单批运量更大、装卸效率更高、运输成本更低、运输稳定性和安全性也更有保障。

据介绍，为进一步提高通关便利化水平，重庆海关还建立了商品汽车出口绿色通道；同时加强与口岸海关联系配合，最大限度压缩班列在边境口岸的通关时间。