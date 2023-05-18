中国多地铁路部门加强安检 有车站对6厘米内锐器“封刃”

中国多地铁路部门强化旅客安检，采取二次安检等措施防止危险物品进站上车，有车站加强进站旅客人身及行李检查，对6厘米以内的锐器进行宣传并封刃。

据澎湃新闻报道，四川广安南站星期一（5月15日）组织安检人员召开安检工作专题会。会议结合近期的通报，明确安检的工作职责和要求，规范了安检的作业标准，建立健全的考核评估机制。广安南站从当天起将定期检查评估安检工作，严格规范安检人员作业流程、提升作业标准。

铁路兰州局银川车务段5月12日也召开客运安全隐患排查和专项检查工作安排部署视频会议，要求压实各级管理人员责任，从严从细开展好此次安检隐患排查。

稍早前的5月9日，湖南郴州站派出所联合郴州车站客运车间举行了安检查危隐患排查工作部署会。郴州站派出所要求车站客运车间树立底线思维，强调车站安检职工必须做到“逢包必检、逢液必查、逢疑必问”，并督促落实行包货物收货验视、实名登记、过机安检“三个100%”制度，严防危险物品进站上车。

另据《人民铁道报》报道，中国—中亚峰会5月18日至19日将在陕西省西安市举行。中国铁路西安局集团有限公司增加安检力量，加强现场安全控制。

西安局西安客运段各客运站对进入西安方向旅客列车实行“专区候车、二次安检”，各站干部参加岗位包保，全程盯控“二次安检”及落地检工作，做到旅客人人手检，行李件件过机。

其中，引镇站对西安方向旅客设立专区，实施“包保干部、车站干部、客运值班员”三盯控方式，在出站口配备安检设备和人员，对重点列车到达旅客全部进行落地检查，对其他列车到达旅客进行不少于20%的抽检。

华山北站每日安排七名休班职工进行专职二次安检，加强进站旅客人身及行李检查，对6厘米以内的锐器进行宣传，并采取封刃措施。

本月初，一名男子在从株洲开往耒阳方向的列车上被人持刀杀害，引起舆论质疑行凶者的刀为何可以通过铁路安检带上火车。

根据2022年7月1日起施行的《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》，管制刀具为明确禁止托运和随身携带的物品；锐器例如菜刀、水果刀、剪刀、美工刀、裁纸刀等日用刀具（刀刃长度超过60毫米），手术刀、刨刀、铣刀等专业刀具为禁止随身携带但可以托运的物品。