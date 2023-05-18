中疾控原主任高福：感染冠病次数越多后遗症风险越高

中国疾控中心原主任、中国科学院院士高福说，长冠病是一个基本事实，感染次数越多，后遗症风险越高，后冠病时期既不能“恐冠”也不能“轻冠”。

根据每日经济新闻星期四（5月18日）报道，高福近日在北京召开的一场学术年会上说，在后冠病时期，大家开始讨论人类已经走出了冠病病毒的阴影，但不能只看冠病病毒带来的挑战，也要看到它给我们提供的机遇，以及让人类如何重新思考。

高福认为，回顾冠病疫情防控，求真务实是非常重要的。靠的是公众理解、参与依从。高福介绍，进入21世纪后，人类共经历了七次全球范围的“全球关注的公共卫生（传染病）事件”，时间跨度从2009年到2022年，“大概两三年就有一次，其实新发突发传染病到处都是。”

针对新发突发传染病的防治体系建设，高福表示：“未来我们无论是做公共卫生研究，还是临床研究，要讲究以事实为依据，也就是循证医学。”同时他强调，应对未来可能到来的新发突发感染病，大家要团结起来，用技术、医学保护好全人类。

对于以冠病为代表的新发突发传染病，高福认为，人类只能干两件事，一是做好监测，第二是做好基础研究。“各临床专家都在讨论，面对以新冠病毒为代表的疾病，我们要开发药物做抗病毒治疗。除了疫苗以外，很重要就是抗病毒治疗能力，这是全世界大家都在努力的方向。”

他进一步指出，但不能总是头疼医头，脚疼医脚。“还是应该把钱放到基础研究上，开发一些新的抗病毒药物。以阿兹夫定为例，第十版诊疗方案就把阿兹夫定放在了非常重要的位置，这款药是我们国家自有知识产权的。”

高福认为，要号召临床专家在临床发现问题后，和制药公司以及做基础研究的科学家开展合作。大家合作，早有布局，中国也会走在世界前列。

一直以来，关于长冠病是否存在都有较多争议。高福认为，长冠病是一个基本事实，不要回避，不要因为长冠病可能对人类有影响就不敢讲，这不是科学的态度。“感染次数越多，后遗症风险越高，这是有临床数据的，所以病人该诊断要诊断，该用药要用药。”

在疫苗方面，高福表示，目前中国获批附条件上市或者紧急使用的冠病疫苗有13种，大家都投资、都去研究生产，从这个方向来讲，已经走在世界的前列。