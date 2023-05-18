中国国家金融监督管理总局揭牌

中国国家金融监督管理总局星期四（5月18日）早上9时正式揭牌，金监总局首任党委书记李云泽首次亮相。

据“国是直通车”官微消息，中国国务院副总理何立峰，中国人民银行行长易纲，证监会党委书记、主席易会满，以及中共国家金监总局党委书记李云泽等相关领导和工作人员出席揭牌仪式。

同时，“国家金融监督管理总局”官方网站也正式启用。中国金融监管体系从“一行两会”迈入“一行-总局一会”新格局。

根据第一财经报道，李云泽在揭牌仪式上指出，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑和坚强保障。将全力以赴，履职尽责，全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务。依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结果，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，担当负责、敢于斗争、善于斗争，积极营造良好的金融法制环境，坚决维护人民群众的合法权益，筑牢守卫国家金融安全的钢铁长城。

据早前报道，原“中国银行保险监督管理委员会”牌子于星期三（17日）晚上10点半左右被换下，晚间11点左右，“国家金融监督管理总局”牌子正式挂出。星期四早上，从北京鑫茂大厦南门处看到，楼前标牌已被红布盖住。

中国今年3月公布国务院机构改组方案，将在现有银保监会的基础上，组建国家金融监督管理总局，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，证监会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。与此同时，不再保留银保监会。

中国国家金融监督管理总局上星期三（10日）宣布，中国四川省常务副省长李云泽，出任中国国家金融监督管理总局首任党委书记。

中国2018年3月宣布国务院机构改革报告提出，将组建中国银行保险监督管理委员会，将此前中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合。同年4月8日，中国银保监会正式挂牌成立。