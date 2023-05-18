广发银行两名高管被查

广发银行党委委员方琦、广银理财原监事长亓艳涉嫌严重违纪违法被查。

据中央纪委国家监委网站星期四（5月18日）消息，中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委消息：广发银行党委委员方琦涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和辽宁省锦州市监委监察调查。

另据中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委消息：广发银行广银理财有限责任公司原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和辽宁省抚顺市清原县监委监察调查。

资料显示，今年53岁的方琦是中共党员，硕士研究生，经济师，此前为广发银行候任副行长。方琦于1993年8月参加工作，历任中国工商银行西安市分行科技处、财务会计处干事，陕西省分行营业部技术保障处副处长兼电子计算中心副主任、电子银行中心副总经理兼营业部核算管理中心副总经理（主持工作）；华夏银行西安分行信息科技部负责人；广发银行总行科技部经理，总行电子银行部筹建组组长，总行电子银行部总经理，西安分行筹建组组长，西安分行党委书记、行长。

2020年12月，广发银行聘任方琦为该银行副行长。当时，方琦还兼任广发银行深圳分行党委书记、行长。