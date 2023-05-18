李辉访乌克兰吁各方积累互信创造止战和谈条件

中国政府欧亚事务特别代表李辉在乌克兰访问时说，化解危机需各方积累互信，创造止战和谈条件，并强调中方一直以自己的方式为缓解乌人道局势发挥建设性作用，将继续向乌提供力所能及的帮助。

根据中国外交部星期四（5月18日）发布的新闻稿，李辉星期二（5月16日）和星期三（17日）访问乌克兰期间，乌克兰总统泽连斯基会见李辉，李辉也分别同乌总统办公厅主任叶尔马克、外交部长库列巴以及基础设施部、能源部、国防部等有关部门负责人举行会见。双方就政治解决乌克兰危机和中乌关系等问题交换意见。

中方新闻稿称，双方一致认为，不久前中国国家主席习近平与泽连斯基的通话为中乌关系发展指明了方向，两国应共同努力，延续双方相互尊重、真诚相待的传统，把两国互利合作持续向前推进。

李辉阐述了中国关于政治解决乌克兰危机的立场主张，表示习近平提出的“四个应该”、“四个共同”、“三点思考”是中方政治解决乌克兰危机的根本遵循。

李辉强调，化解危机没有灵丹妙药，需要各方从自身做起，积累互信，创造止战和谈条件。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，推动国际社会形成解决乌克兰危机的最大公约数，为尽快止战停火、恢复和平作出自己的努力。中方一直以自己的方式为缓解乌人道局势发挥建设性作用，将继续向乌提供力所能及的帮助。

另据路透社报道，乌克兰外交部星期三在声明中说，“库列巴向中国政府特使表明，在尊重乌克兰主权和领土完整的基础上恢复可持续和公正和平的原则。他强调，乌克兰绝不会接受任何涉及丧失领土或冻结冲突的主张。”

俄乌战争爆发以来，中国始终没有谴责俄罗斯对乌克兰开战，也未把俄罗斯的“特别军事行动”称之为“侵略”。这一立场引发欧美国家批评，质疑中国作为冲突协调者的可靠性。

此外，日本共同社星期二报道，中国外交部5月10日发出通知，敦促驻华使馆和国际组织不要使用驻地建筑物的外墙做政治宣传，“避免引起国家间的冲突”。 一些外交官认为，这是针对他们展示的乌克兰国旗。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，包括加拿大、欧盟、英国、德国和波兰的多个驻京使馆通过在馆外升起乌克兰国旗，或挂出海报展示乌克兰形象来传递声援信息，例如“我们和乌克兰在一起”。