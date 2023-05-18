连胜文用“岳飞”喻郭台铭被批 蒋万安：大家有共同目标

台湾在野党国民党星期三（5月17日）征召新北市长侯友宜出战2024总统大选，鸿海创办人郭台铭也在脸书贴文恭喜侯获提名，并称将尽最大努力支持侯友宜胜选。国民党副主席连胜文以“岳飞”形容郭台铭，被网民质疑不妥，台北市长蒋万安星期四（18日）回应说，最重要是大家有共同目标，在各自岗位扮演好自己角色，朝共同目标赢得2024。

根据台湾《联合报》报道，连胜文用“岳飞”比喻郭台铭，称“岳飞不是皇帝，却是人民心中千古传颂的大英雄”，被台湾网民指责比喻不当。

台北市府前市政顾问翟本乔发文问“谁是高宗？谁是秦桧？”“连先生请不要诅咒郭董，被十二道金牌召回砍头”；台湾作家冯光远也在脸书上说，“须知，当年岳飞被秦桧构陷遭宋高宗赐死，罪名就有‘坐拥重兵’” 。

蒋万安星期四上午在一场活动中被问及看法时说，最重要大家都有共同目标，无论如何，国民党正式提名人选出来，接下来就会一起在各自岗位扮演好自己角色，朝共同目标赢得2024。

此外，媒体还提到，支持郭台铭的中常委沈智慧质疑，征召当天才公布游戏规则是否太晚，蒋万安回应，郭台铭是一位世界级领袖，带领台湾科技业站上国际舞台，他也在疫情期间带领民众安然度过疫情，特别是他一直以来都以“中华民国”为念，昨天看到郭台铭的脸书，也展现大气，接下来就是朝着共同目标，团结一致，赢得胜选。

侯友宜星期三正式获国民党征召参加2024年台湾总统选举。郭台铭在国民党正式公布前就在脸书以“我心长照中华民国”为题恭喜侯友宜，称赞侯是国民党内最稳固的民意础石，也是国民党内最好的人选，他将信守承诺，尽最大努力支持侯友宜胜选，下架无能的民进党政府。