李彦宏：AI不会让工作机会减少

百度CEO李彦宏星期四（5月18日）说，人工智能（AI）不会让工作机会减少，会带来全球经济的下一个增长奇迹。

根据澎湃新闻报道，李彦宏在2023天津世界智能大会上发表了题为《大模型改变人工智能》的演讲。他说，“我不担心大模型会让工作消失，我认为，未来会有更多的工作产生”，每一次科技革命，都会让一部分工作消失，同时创造更多新的工作岗位。

李彦宏提到，近100年来，人们的工作效率得到了巨大的提升。他举例说，汽车取代马车，的确让马车夫的工作消失了。但是今天，汽车产业成为全球最大的工业体系之一，创造的就业岗位数以亿计。单在中国，就有3000万人从事与汽车相关的工作。

他还举例说，目前已有的AI原生应用，都在细分领域为用户提供了高效的解决方案，提升客户体验。

李彦宏介绍，百度早在2019年就开始发力大语言模型。百度文心一言今年3月16日正式启动邀请内测。百度也是全球大厂中第一个做出生成式AI产品的公司。目前，已经有200万用户排队，几十万家企业申请测试文心一言。

美国人工智能研究公司OpenAI去年11月推出人工智能聊天机器人ChatGPT后引起轰动，中国多家科技巨头随后加入这一全球软件开发竞争热潮，百度文心一言云服务3月16日启动内测并于3月27日上线，成为首家推出对标ChatGPT产品的公司。