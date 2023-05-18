李家超：公共图书馆不可藏不良意识书籍

针对香港公共图书馆下架多项作品及《明报》政治漫画专栏“尊子漫画”停刊，李家超星期四（5月18日）回应说，香港言论自由受到《基本法》及相关国际公约的保障，强调《港区国安法》明确保障人权自由，公共图书馆书籍属政府推荐给市民的作品，政府有责任不推荐具“不良意识的书”。

根据《明报》报道，香港立法会星期四举行“特首互动交流答问会”，议员狄志远关注《香港国安法》对言论自由的影响，提及近日公共图书馆下架多项作品及尊子漫画停刊等事件，促请李家超回应在国安法下如何保障言论自由。

李家超回应称，香港市民的言论自由及一般个人生活的自由受到《基本法》充分保障，称《基本法》实施后“一个字都没改过”，《公民权利和政治权利国际公约》及《经济、社会及文化权利国际公约》适用于香港部分仍然适用。李家超强调，国安法也说明保障人权自由，而且条文清晰。

至于公共图书馆下架一批作品，李家超重申相信处理馆藏的人员有专业判断，他说，公共图书馆可借阅给市民的书等同政府推荐的书籍，既不能违法、不侵犯版权，也不应有“不良意识”，政府有责任推动社会形成正确价值观及推荐正确书籍，市民可透过其他方式阅读政府不推荐的作品。

香港媒体近日统计发现，香港公共图书馆涉及政治题材和人物的录影资料及书籍，在过去两年多内已有四成下架，包括香港中文大学政治与行政学系副教授马岳、国际关系学者沈旭晖、香港立法会法律界前议员吴霭仪、前岭南大学文化研究系客席副教授许宝强，以及香港政治学者方志恒等人的作品均疑似下架。