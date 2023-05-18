谭炯出任中国国家开发银行行长

中国国家开发银行董事会上星期五（5月12日）发布公告，中国银行保险监督管理委员会5月11日核准：谭炯先生任国家开发银行副董事长、行长。

根据中国国家开发银行官网显示，“领导班子”栏目更新信息，谭炯现任国家开发银行副董事长、行长、党委副书记。担任该行董事长、党委书记的是赵欢。

公开资料显示，1966年出生的谭炯是湖北汉川人，1988年6月参加工作，1993年8月加入中国共产党，在职研究生学历，经济学博士。

谭炯长期在金融系统任职，曾在中国银行、中银基金、中国工商银行等多家金融机构历练，担任过中国银行西藏自治区分行行长、党委书记，中国银行云南省分行行长、党委书记，中银基金管理有限公司董事长、上海总部机关党委委员，中国银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行执行董事、副行长、党委委员等职。

2019年9月，在金融系统任职30余年的谭炯转任贵州省副省长，负责文化旅游、广播电视、金融及基金管理方面工作。2022年4月，贵州省委领导班子换届，谭炯当选为贵州省委常委，后兼任省委统战部部长职务。

国家开发银行今年2月17日召开干部会议宣布，谭炯任国家开发银行党委副书记，免去欧阳卫民的国家开发银行党委副书记职务。