港城大新校长梅彦昌：授课式教学已过时

香港城市大学校长郭位上周六卸任,由来自新加坡的梅彦昌接任。香港城大星期四(5月18日)举行校长就职典礼,梅彦昌获副监督锺瑞明正式委任为城大第五任校长。梅彦昌在典礼上说,现在已不可再以过往单靠教师在演讲厅内的课堂让学生学习,未来要透过启发性学习、创新性学习和互动式学习,让学生适应世界日新月异的发展。

根据《星岛日报》报道,梅彦昌在典礼上以英文致辞,首先感谢前校长郭位的贡献。他说,今年初加入城大,过去数个月不断与不同部门和学院的师生交流。他在演讲中交代未来城大的发展方向,称时代随着科技发展不断转变,现在已不可再以过往单靠教师在演讲厅内的课堂让学生学习,未来要透过启发性学习、创新性学习和互动式学习,让学生适应世界日新月异的发展。

他还特别提到,城大空间有限,一直是大学面对的主要问题之一,但海外不少知名大学也面对同样问题,强调城大的研究和教学工作不应因此受限,未来大学会继续进行学术创新研究,争取世界更高排名。

梅彦昌还说,城大能成为全球化的大学,有赖香港社会支持,因此大学未来也会加强与社区联系,“跟本地社区的联系不应该是大学发展的选项,而是大学的核心价值,不但有利社区发展,也能培养学生的社会责任感。”他表示未来会加强与香港学校和弱势社群的联系,希望种种发展让香港年轻人看见希望。

城大校董会主席黄嘉纯介绍梅彦昌时,赞扬他在教研和创新的经验丰富,在研究转化和发展创新文化等领域的工作也广受认同,“城市大学正需要有这些经验的人才,我们对他有很高期望。”

黄嘉纯还笑称,过去新加坡从香港吸纳不少人才,如今聘请来自新加坡的梅彦昌出任校长,“城大在吸引人才的表现也不错,从新加坡带回人才来港。(City University is doing well by bringing back.)”黄嘉纯感谢前校长郭位15年来的贡献,并说“现在我们有一名具远见和丰富行政及教学经验的新领袖,希望他能为大学开展新篇章。”