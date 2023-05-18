中国科学家领衔团队研究证明火星北部曾存在海洋

中国地质大学（武汉）地球科学学院肖龙教授领导的国际研究团队，通过综合分析“祝融号”火星车搭载的多光谱相机（MSCam）获取的科学数据，首次在火星表面发现海洋沉积岩的岩石学证据，证明了火星北部曾经存在过海洋。

根据中国央视新闻报道，相关研究成果以《乌托邦平原海洋沉积岩的证据：祝融号火星车的观测》为题发表在综合性权威期刊《国家科学论评》。

报道介绍，目前的火星寒冷干燥，缺乏流水与生命痕迹，但数十亿年前的火星环境或许大不相同。过去的研究已证明，早期火星曾存在大量液态水，并通过地貌分析和数值模拟提出过古海洋假说，认为古海洋区域形成了一个特殊的海洋沉积地质单元，被称为北方荒原组（VBF），但是缺少原位探测数据的支持。因此，火星北部平原是否存在过海洋一直是争议的焦点。

中国天问一号火星任务搭载的“祝融号”火星车2021年成功着陆于火星北部平原东部的乌托邦平原南部边缘，位于前人所提出的古海岸线附近的北方荒原组，为查证是否存在古海洋沉积提供了机会。

自着陆以来，“祝融号”一直在向南驶向潜在的海岸线区域，并对沿途出露的北方荒原组地层展开观测。“祝融号”行驶了约1921米，使用不同的成像和分析系统对露头和地表岩石进行详细的就位观测，其中导航和地形相机已经获得了106组全景图像，详细记录了“祝融号”行进路线附近许多岩石的表面形态与构造特征。

肖龙介绍，“我们查看火星车车载相机传回的照片，发现这些裸露的岩石发育层理构造，显著不同于火星表面常见的火山岩，也不同于风沙沉积形成的层理构造，这些层理知识指示的双向水流特点，与地球滨—浅海环境中的低能潮汐流一致。”

基于岩石影像，肖龙教授研究团队详细分析了“祝融号”火星车巡视区内石块的表面构造。研究团队在研究中发现段内的岩石通常保留有局部呈透镜状的交错层理组构，以多种小型交错层理为主，伴随少量透镜状压扁层理和小型水道结构的沉积构造。

其中，组成交错层理的层系在两个相反的方向叠覆倾斜，指示双向古水流环境。此外，由于层系的厚度和粒度在不同方向上具有较大的差异，表明古水流在两个方向上存在强度差异。这种双向水流模式通常由具有周期性流向变化的流体作用所形成，在风成环境及河流环境中并不常见，但在地球的滨—浅海环境中很常见。相比于地球而言，火星只有两颗小卫星，使得其表面具有低能量的潮汐系统，在这种潮汐环境中只能形成小规模的层理构造。此外，研究中识别的底形和沉积构造具有支持其为流水沉积而不是风成沉积的证据。

本研究工作的联合攻关团队来自中国和海外高校的13位合著者，中国地质大学（武汉）肖龙教授和黄俊教授为论文的共同第一作者，中国地质大学（武汉）肖龙教授和蒂姆·科斯基教授为论文的共同通讯作者。