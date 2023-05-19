中国发布报告指美国是胁迫外交始作俑者

中国星期四（5月18日）发布报告，指美国是胁迫外交的始作俑者，并强调中国从来不进行胁迫霸凌。

据新华社发布的《美国的胁迫外交及其危害》报告，中国指胁迫外交是美国外交政策工具箱中的标配，为实现一己私利，政治、经济、军事、文化等各领域的遏制打压都被用来在全球搞胁迫外交，世界各国深受其害，发展中国家首当其冲，连其盟友伙伴也难幸免。

中国举例称，美国违反公平贸易原则，对华强征关税，在芯片领域对华进行技术封锁，动用国家力量打压中国高科技企业。美国也对俄罗斯实施全方位制裁。

中国指美国擅长以支持代理人战争、煽动他国内战、提供武器弹药、培训反政府武装等直接或间接方式干涉他国内政，以打击不听话的国家和地区。

中国在报告中说，美元霸权是美国实施经济胁迫的重要基础，贸易管制是美国经济胁迫的重要手段，长臂管辖是美国另一项常用经济胁迫手段。

中国也在报告中说：“美国不顾自身到处搞胁迫外交的事实，出于政治私利，动辄给中国等其他国家贴上胁迫外交标签。”

报告强调，中国外交的重要传统就是坚持大小国家一律平等，从来不将世界各国分成三六九等，“从来不搞胁迫霸凌那一套，而且历来旗帜鲜明反对霸权主义、单边主义和胁迫外交”。

报告也说，中国从不以武力威胁他国，从不拼凑军事同盟，从不输出意识形态，从不跑到别人门口挑事，从不将手伸进别人家里，从不主动挑起贸易战，从不无端打压他国企业。“诬蔑中国搞所谓胁迫外交，显然是欲加之罪，何患无辞。”