21世纪贸易倡议首批协议达成 台经贸办：符合国际高标准里程碑

美国和台湾就《美台21世纪贸易倡议》第一部分达成协议，协议涵盖海关和边境程序、监管做法以及小型企业。台湾行政院经贸谈判办公室说，该协定不仅是台美间自1979年以来所签署结构最为完整的贸易协定，更代表着台湾经贸制度符合国际高标准的重要里程碑。

台湾行政院经贸谈判办公室官网星期五（5月19日）发布声明说，首批协定包括前言及八个章节，共81条条文，协定结构完整，且内容可再扩充。内容包括叙明双方寻求强化台美经贸关系，达成一项高标准且具经济意义的贸易协定，且未来在此基础上可增进彼此共同的优先事项。

声明指出，在“贸易便捷化”方面，确保关务程序效率与透明化，以简化通关及边境查验作业，并透过电子化方式加速通关，节省厂商通关所需时间及费用。在“良好法制作业”方面，规范中央行政机关在制定法规时，应采用完善、透明化的原则，且应将对中小企业的影响纳入考量。

在“服务业国内规章”方面，规范服务业主管机关在受理服务业业者之证照申请时，在核发程序上应以合理、客观、公正、独立的方式执行。在“中小企业”方面，将合作增加中小企业的经商机会，促进双方中小企业的就业与成长，包括透过资讯分享与定期对话机制等方式共同合作。

在“反贪腐”方面，台美共同打击、预防影响国际贸易及投资的贿赂与贪腐行为，并促进社会参与；另确认双方在联合国反贪腐公约及WTO政府采购协定的义务。同时，设立咨商机制，以处理双方对协定执行的争议，并规范修正、生效、检讨、终止等程序。

声明指出，该协定不仅是台美间自1979年以来所签署结构最为完整的贸易协定，更代表台湾经贸制度符合国际高标准的重要里程碑。这也是利用堆积木（building block）方式完成台美FTA的重要一步。

声明说，协定后续还有至少七项议题须完成，谈判完成后，将会扩充协定内容，为未来台美洽签自由贸易协定奠定更稳健的基础。

台湾去年6月宣布启动《美台21世纪贸易倡议》。台湾总统蔡英文本月初说，该倡议今年1月已完成第二轮谈判，台湾政府目标是在今年内完成这项贸易倡议的协商。

美国贸易代表戴琪星期四（5月18日）在一份声明中说，这项协议巩固了美台关系，并证明双方可以共同努力，为美国和台湾的人民推进贸易优先事项。