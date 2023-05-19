蒙大拿州五名TikTok用户起诉州禁令

美国蒙大拿州五名TikTok用户向联邦法院提起诉讼，要求阻止该州对TikTok新禁令。

据路透社报道，蒙大拿州州长詹福尔特星期三签署TikTok法令，禁止TikTok在州内运营。上述五名用户美国时间星期三（5月17日）在蒙大拿州美国地方法院提起诉讼。他们认为，该州试图“行使蒙大拿州没有的国家安全权力”，侵犯了他们的第一修正案权利。

五名原告都是蒙大拿州居民，包括一名用TikTok推广公司的泳装设计师；一名用TikTok与退伍军人联系的前美国海军陆战队中士；一名发布户外探险内容的牧场主；一名同样分享户外探险内容的学生；以及一名发布幽默视频并获得收入的男子。

蒙大拿州州检察长克努森的发言人回应称，已准备好应对诉讼，“我们预计会遇到法律挑战，已做好充分准备捍卫法律。”

蒙大拿州星期三宣布将从明年1月1日起禁止TikTok在州内运营，这也是全美首个禁用TikTok的州属。

根据发布在蒙大拿州官网的新法，谷歌和苹果应用商店不得在州内提供TikTok应用。法令阐明，用户每次使用TikTok、获得访问或下载TikTok的服务，TikTok或应用商店都算违法，每次将面对每天1万美元（约1万3400新元）的罚款。