阿里云计划未来12个月完全分拆独立上市

阿里巴巴集团星期四（5月18日）晚上宣布，若进展顺利，旗下阿里云将于未来12个月内从阿里集团完全分拆独立走向上市。旗下菜鸟、盒马将启动上市计划，前者预计在未来12到18个月内完成，后者预计将在未来六到12个月内完成。阿里国际数字商业集团也启动外部融资，支持其在全球市场的快速拓展。

综合澎湃新闻和中国蓝新闻客户端消息，对于阿里云一年内独立上市的计划，阿里巴巴在财报中指出，董事会批准通过向股东分配股息的方式，实现云智能集团的完全分拆。在分拆之前，阿里计划通过私募融资为云智能集团引进外部战略投资者。作为分拆计划的一部分，云智能集团将寻求成为一家独立的上市公司。这一分拆计划需要重组相关资产、负债及合同、实施员工股权激励计划、适当的市场条件，并获得相关司法管辖区的监管批准。根据计划，分拆将会按照对股东最为节税的方式进行。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇当晚向阿里云员工发出全员信表示，分拆是为了更好地发展，是阿里云面向未来二次创业的全新开始。未来，阿里云智能集团可以完全独立面向市场，进一步强化业务战略，优化组织和运营，“我们有机会共同打造一家世界级的科技公司。

张勇在信中对阿里云智能全体员工提出了三点期待：珍惜客户信任、坚持技术理想和保持创业心态。他强调，对技术先进性永无止境的追求，是阿里云流淌在血液里的基因。过去阿里云从无到有打造了中国唯一自研的飞天云操作系统，未来希望在云计算、AI大模型上持续创新，和世界级选手同场竞技。

此次财报还指出，六大业务集团正式成立董事会。此外，阿里董事会批准新设资本管理委员会，负责筹划实施全面的资本管理，提升股东价值。该委员会将审议并决策与阿里巴巴集团作为控股公司相关的重要事项，包括各类资本市场交易、股东回报计划、子公司股权激励计划、融资、上市和分拆。

阿里巴巴集团首席财务官徐宏在电话会上说，在重组过程中，阿里集团致力于实施稳健的资本配置框架，主要关注三个方面。首先，在阿里集团对资本结构进一步保持审慎的同时，将专注于提高管理公司资产的投资资本回报率。其次将设计、审查和实施能够使每股收益增值的举措；第三，将探索通过各种方式提供提高股东回报的各种方案。在资产价值和向股东返还资本方面要实现更多的透明度。

徐宏还指出，经过重组之后，每个业务集团都会拥有自己的员工持股计划，因此在控股集团这个层面，未来员工持股计划发行的量会减少。

新架构下，阿里巴巴董事会还批准任命了六大业务集团董事会人选。据阿里巴巴集团董事会批准的六大业务集团的董事会名单显示，各大业务的高管配置与此前释放的消息相一致，且董事会成员人数均为五人。张勇在担任阿里巴巴集团董事长兼CEO的同时，兼任阿里云智能集团CEO；戴珊任淘宝天猫商业集团CEO；俞永福任本地生活集团CEO；万霖继续担任菜鸟集团CEO；蒋凡任国际数字商业集团CEO；樊路远任大文娱集团CEO。

阿里当晚还公布了截至3月31日的2023财年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年业绩。第四财季实现营收2082亿元（人民币，下同，约397亿新元），同比增长2%；归母净利润为235.16亿元，上年同期为亏损162.41亿元；经调整EBITA为252.8亿元，同比增长60%。2023财年，阿里实现营收8686.87亿元，同比增长2%；归母净利润为725.09亿元，同比增长17%；经调整EBITA为1479.11亿元，同比增长13%。

张勇今年3月宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。此次组织变革后，阿里巴巴集团将全面实行控股公司管理。这也是阿里巴巴集团成立24年以来最大规模的架构重组。