马化腾：AI是互联网百年不遇的机遇

中国腾讯CEO马化腾认为，AI（人工智能）是互联网百年不遇的机会，但表示腾讯并不急于把半成品拿出来展示。

据澎湃新闻引述腾讯内部人士消息，马化腾星期四（5月18日）在腾讯2023年股东大会上，就有关ChatGPT和AI的问题作出上述回应，他说，最开始以为人工智能是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。

马化腾说，互联网企业在AI领域有很多积累，腾讯也在埋头研发，但是并不急于早早展示半成品。“关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，而且更关键的是场景落地，目前（我们）还在做一些思考。”

他认为，现在有些公司为提振股价太急了，“我们一贯不是这种风格。”

马化腾还提到，要聚焦最擅长的领域，才能更好地发挥自己的价值，不能贪图利益，把宝贵的精力分散在其他人更专业的方面去抢一杯羹，专注才能最大化地发展自己的优势。

腾讯星期三（17日）发布的2023年一季度财报显示，公司实现营业收入1499.86 亿元（人民币，286.63亿新元），同比增长11%，环比增长3%。

美国人工智能研究公司OpenAI去年11月推出人工智能聊天机器人ChatGPT后引起轰动，中国多家科技巨头随后加入这一全球软件开发竞争热潮，百度文心一言云服务3月16日启动内测并于3月27日上线。