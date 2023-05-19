中韩今年将在首尔举行经济部长会议

韩联社星期五（5月19日）报道，韩国和中国政府今年内将在首尔举行两国经济部长会议。

报道说，韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐当天在政府首尔办公大楼会见中国驻韩大使邢海明，他呼吁邢海明为年内成功举办韩中经济部长会议提供务实支援。

秋庆镐还表示，希望韩中能基于互相尊重和互惠，持续推进经济合作，谋求共同利益。

韩中经济部长会议是两国经济领域高官举行的会谈，参会官员有韩国企划财政部长官和中国国家发展和改革委员会主任等。受疫情影响，该会议从2020年10月以后停摆，后于去年8月以视频连线方式重启。