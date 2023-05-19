习近平：将向中亚国家提供260亿人民币融资和无偿援助

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更新 / 2023年5月19日 1:19 PM
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发布 / 2023年5月19日 11:04 AM
（从左至右）乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、中国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫以及土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在陕西西安星期五举行的中国-中亚峰会上合影时挥手致意。（路透社）
（从左至右）乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、中国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫以及土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在陕西西安星期五举行的中国-中亚峰会上合影时挥手致意。（路透社）

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中国国家主席习近平星期五（5月19日）上午在中国—中亚峰会上宣布，中国将向中亚国家提供总额260亿元（人民币，下同，约49.6亿新元）的融资支持和无偿援助，并愿帮助中亚国家加强执法安全和防务能力建设。

根据新华社报道，习近平在陕西省西安市举行的中国—中亚峰会上发表主旨讲话时，就中国同中亚国家合作提出“八点建议”，包括中国将向中亚国家提供总额260亿元的融资支持和无偿援助，以及中国愿帮助中亚国家加强执法安全和防务能力建设，支持各国自主维护地区安全和反恐努力，开展网络安全合作。继续发挥阿富汗邻国协调机制作用，共同推动阿富汗和平重建。

习近平还提出加强机制建设、拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新、加强文明对话等方面的建议。

他还提出，要坚持普遍安全，要共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力干涉地区国家内政、策动“颜色革命”，保持对“三股势力”零容忍，着力破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永沐和平的共同体。

习近平还说，世界需要一个稳定、繁荣、和谐和联通的中亚。中亚国家主权、安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。

他说，一个充满活力、蒸蒸日上的中亚，将实现地区各国人民对美好生活的向往，也将为世界经济复苏发展注入强劲动力。“兄弟情谊胜过一切财富”。民族冲突、宗教纷争、文化隔阂不是中亚的主调，团结、包容、和睦才是中亚人民的追求。任何人都无权在中亚制造不和、对立，更不应该从中谋取政治私利。

习近平还说，中亚拥有得天独厚的地理优势，有基础、有条件、有能力成为亚欧大陆重要的互联互通枢纽，为世界商品交换、文明交流、科技发展作出中亚贡献。

首届中国－中亚峰会星期四（5月18日）晚拉开序幕，习近平连日在西安分别与中亚五国元首举行双边会谈会见，期间强调与中亚诸国在涉及国家主权、安全和领土完整等核心利益问题上相互支持，意在加强区域抱团及安全合作。

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