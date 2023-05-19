习近平：将向中亚国家提供260亿人民币融资和无偿援助

中国国家主席习近平星期五（5月19日）上午在中国—中亚峰会上宣布，中国将向中亚国家提供总额260亿元（人民币，下同，约49.6亿新元）的融资支持和无偿援助，并愿帮助中亚国家加强执法安全和防务能力建设。

根据新华社报道，习近平在陕西省西安市举行的中国—中亚峰会上发表主旨讲话时，就中国同中亚国家合作提出“八点建议”，包括中国将向中亚国家提供总额260亿元的融资支持和无偿援助，以及中国愿帮助中亚国家加强执法安全和防务能力建设，支持各国自主维护地区安全和反恐努力，开展网络安全合作。继续发挥阿富汗邻国协调机制作用，共同推动阿富汗和平重建。

习近平还提出加强机制建设、拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新、加强文明对话等方面的建议。

他还提出，要坚持普遍安全，要共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力干涉地区国家内政、策动“颜色革命”，保持对“三股势力”零容忍，着力破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永沐和平的共同体。

习近平还说，世界需要一个稳定、繁荣、和谐和联通的中亚。中亚国家主权、安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。

他说，一个充满活力、蒸蒸日上的中亚，将实现地区各国人民对美好生活的向往，也将为世界经济复苏发展注入强劲动力。“兄弟情谊胜过一切财富”。民族冲突、宗教纷争、文化隔阂不是中亚的主调，团结、包容、和睦才是中亚人民的追求。任何人都无权在中亚制造不和、对立，更不应该从中谋取政治私利。

习近平还说，中亚拥有得天独厚的地理优势，有基础、有条件、有能力成为亚欧大陆重要的互联互通枢纽，为世界商品交换、文明交流、科技发展作出中亚贡献。

首届中国－中亚峰会星期四（5月18日）晚拉开序幕，习近平连日在西安分别与中亚五国元首举行双边会谈会见，期间强调与中亚诸国在涉及国家主权、安全和领土完整等核心利益问题上相互支持，意在加强区域抱团及安全合作。