澳门立法会通过修改《维护国家安全法》法案

澳门特区立法会全体大会星期四（5月18日）细则性讨论及表决通过修改《维护国家安全法》法案。中国国务院港澳事务办公室发言人当天发表谈话表示，修改《维护国家安全法》法案是澳门特别行政区健全维护国家安全法律制度和执行机制的一项重要举措。

根据新华社报道，澳门于2009年初完成维护国家安全的本地立法，制定了《维护国家安全法》。港澳办发言人说，修改《维护国家安全法》法案对于全面准确贯彻“一国两制”方针，更好维护国家主权、安全、发展利益，保持澳门长期繁荣稳定，保障广大澳门居民根本利益具有重要意义。

发言人指出，回归以来，澳门特别行政区一直高度重视和认真履行维护国家安全的宪制责任。2009年制定实施《维护国家安全法》。2016年主动修改立法会选举法，增加“防独”条款。2018年，成立由行政长官任主席的澳门特别行政区维护国家安全委员会。此次又因应维护国家安全新形势的需要，按照总体国家安全观要求，顺利完成《维护国家安全法》修订，完善了维护国家安全法律制度和执行机制，进一步夯实维护国家安全的制度根基，充分展现出澳门特别行政区政权机关和社会各界坚决维护国家安全的责任意识和担当精神，值得充分肯定。

发言人说，香港、澳门回归以来的实践充分证明，在特别行政区维护国家安全必须持之以恒推进制度机制建设。当前国际环境日趋错综复杂，香港、澳门特别行政区维护国家安全面临新的挑战。只有增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，不断筑牢制度机制防线，才能经受住风险考验，确保“一国两制”实践行稳致远。

发言人强调，维护国家安全是特别行政区全社会的共同责任。希望澳门特别行政区行政、立法、司法机关和社会各界坚持全面准确贯彻“一国两制”方针，大力弘扬爱国爱澳优良传统，持续推进维护国家安全制度机制建设，以更高水平的国家安全护航更高水平的繁荣发展，推动具有澳门特色的“一国两制”成功实践不断谱写新篇章，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。

修改法案通过后，澳门特区政府表示，这是澳门特别行政区的必要之举，这对于及时、有效地应对总体安全风险和威胁，以及进一步完善“一国两制”制度体系，以更好地统筹和维护国家及澳门社会的安全与发展，起到重要促进作用。

特区政府指出，维护国家安全是保证国家长治久安、澳门社会长期繁荣稳定的必然要求，是包括澳门同胞在内的全体中国人民的共同义务。澳门特别行政区自2009年初完成维护国家安全的本地立法——制定《维护国家安全法》以来，澳门特区政府有序开展相关执法工作和配套立法工作，持续落实维护国家主权、安全、发展利益的宪制责任。

特区政府还说，将在全面准确贯彻实施修改后的《维护国家安全法》的同时，继续健全和完善澳门维护国家安全体系所需的配套立法和执法工作机制，持续提升社会各界和广大居民的国家安全意识，凝聚各界力量坚定维护宪法和基本法所确立的特别行政区宪制秩序，务求全面准确贯彻落实总体国家安全观，致力确保澳门“一国两制”事业行稳致远。