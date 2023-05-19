中国大陆恢复台湾赴陆团队旅游业务

中国大陆国台办发言人马晓光星期五（5月19日）宣布，即日起恢复旅行社经营台湾居民赴大陆团队游业务。台湾交通部观光局长张锡聪对此回应，期待大陆同步开放陆客自由行赴台，达到对等、双向交流共识。

国台办官网公布，马晓光当天答记者问时还说，热忱欢迎台湾同胞到大陆旅游观光，游览大好河山，看看各地发展新貌。

随着疫情趋缓，台湾与大陆都开放边境，但此前都未开放两岸旅游团交流。根据联合报报道，张锡聪表示，观光小两会已逐步接触规划，台湾赴陆“禁团令”要等协商完成才会解除，期待大陆同步开放陆客自由行赴台，达到对等、双向交流共识。

张锡聪指出，大陆宣布开放接待台湾团，对此乐观其成，但陆委会星期四（18日）发布新闻，就两岸旅游后续在政策上会征询，两岸旅游恢复常态市场是双方共识，但还是要对等、双向进行，其中还涉及很多事务性协商。

张锡聪也说，一个完整旅游市场应是双向开放，很期待大陆也能开放陆客自由行赴台，才能进行双向交流，避免开放台湾团客赴陆后，陆客赴台仍迟迟不开放，接待方跟旅游业者都很期待，相信这是大家共识，但时间点还需要沟通。

台湾陆委会主委邱太三此前曾表示，台湾并未禁止赴陆自由行，两岸疫情解封后，重新开放旅游，非台湾单方面解禁可以促成，关键在于“两岸应同时开放”。

大陆因疫情原因于2020年1月26日暂停全国旅行社团队旅游，直至2023年3月31日，大陆文旅部宣布恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务。

大陆海峡两岸旅游交流协会2019年宣布，鉴于当前两岸关系，决定自当年8月1日起，暂停从2011年起开放的所有47个城市的大陆居民赴台个人游试点。