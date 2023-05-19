网传派出所长戴名表 山东临沂公安局：董事长丈夫购买

网传“山东临沂一派出所长戴名表开豪车”，山东临沂市公安局星期四（5月18日）晚发布情况通报称，已派出调查组针对反映的情况进行全面调查。公安局相关负责人星期五早上受访时说，所长赵某确实有网传劳力士手表，但为赵某丈夫购买，网传豪车也是丈夫所有，赵某丈夫为某公司董事长。

综合红星新闻和纵览新闻报道，山东临沂市公安局星期四晚发布情况通报称，针对有媒体报道“罗庄公安分局双月湖派出所所长赵某戴名表开豪车”，临沂市公安局已派出调查组针对反映的情况进行全面调查，调查结果将及时向社会公布。

罗庄公安分局双月湖派出所所长赵某早前回应媒体称，自己的收入合法，网上的举报不属实。赵某说，反映人是一个案件的当事人，在办公室接待这名当事人时被偷拍了这张图片，“我要是办案子达不到他满意，他就开始往我身上（引），用这种手段让我就范，我也不可能（答应）。”她表示不希望媒体关注此事，不希望自己成为讨论的焦点，同时会向上级领导进行说明、解释。

临沂市公安局相关负责人星期五早上告诉媒体，对此事件有关部门极为重视，连夜进行调查。该负责人表示，该所长赵某确实有网传劳力士手表，但为赵某丈夫购买，网传豪车也系丈夫所有，赵某丈夫为某公司董事长。

负责人说：“她老公2020年3月7日过生日，为了庆祝生日在商场买了两块劳力士情侣手表，她老公那块8万余元（人民币，下同，约1.53万新元），她的那块7万余元，我们调查了她老公的银行卡记录，包括（表）店里都查了，都是她老公个人的银行卡支付的。”

关于网传豪车的问题，该负责人表示，车为赵某老公所有，赵某系“临时用一下子”。