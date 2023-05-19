夏宝龙会见港民主思路学生交流团 勉励拥护一国两制

中国国务院港澳办主任夏宝龙星期四（18日）会见由民主思路召集人汤家骅率领的香港学生北京交流团时，对民主思路发挥的作用表示肯定，并勉励其成员及学苑学员继续坚定拥护一国两制方针，积极建言献策。

根据《明报》报道，夏宝龙当天上午在北京会见“民主思路”香港政治及行政学苑第五届学生北京交流团。港澳办副主任杨万明也参与此次会见。

夏宝龙对民主思路发挥的作用表示肯定，勉励其成员及学苑学员继续坚定拥护一国两制方针，积极建言献策、出智出力，更好发挥作用，为维护香港繁荣稳定、推进一国两制实践行稳致远作出更大贡献。