中国全面实行错案责任倒查制度

中国公安部星期五（5月19日）消息，公安部推进执法监督管理机制和执法责任体系改革，全面实行办案质量终身负责和错案责任倒查制度，在派出所等基层执法单位实施法制员制度等，预防和减少执法问题的发生。

根据北京日报客户端消息，公安部新闻发言人张明介绍，公安部推进执法监督管理机制和执法责任体系改革，健全受立案制度和刑事案件“两统一”、涉案财物管理等机制。全面实行办案质量终身负责和错案责任倒查制度，完善案件评查等问题发现机制，建立常态化执法责任倒查机制。严格执行防止干预司法“三个规定”，切实加大对执法不作为、乱作为和趋利执法、选择性执法等突出问题的整治力度，有效预防和减少执法问题的发生。

据介绍，在派出所等基层执法单位实施法制员制度，强化对执法办案全过程的质量管控，深化实施“阳光警务”，健全执法全流程记录工作机制，实现全链条、闭环式、可追溯的监督管理，自觉接受各方面监督。

全面完成派出所等基层执法场所的办案区规范化设置，推行“一站式”执法办案管理中心模式，截至目前，中国共建成3053个执法办案中心投入使用。全面推行网上办案，形成执法办案的网上“单行道”和“快速路”。

此外，完善执法制度体系，出台反电信网络诈骗法等与公安工作密切相关的立法，大力推进公安重点立法项目进程，统筹立改废释，不断完善执法标准，规范执法程序，为一线执法提供强劲完备的法律制度体系支撑。