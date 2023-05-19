明茨集团驻港员工据报已离港

知情人士透露，美国尽职调查公司明茨集团（Mintz Group）常驻香港的员工已离开香港，因为中国警方突击检查明茨集团北京办公处的举动令他们感到担忧。

据路透社星期五（5月19日）引述知情人士报道，明茨集团几个月前就已搬离公司在香港的办事处，其中六名员工也已离开香港，包括办事处负责人和调查员。

知情人士称，上述举动是为了因应中国警方突击调查的不确定性而采取的临时措施，以确保员工的安全。

其中一位曾与明茨集团打交道的消息人士说，撤离香港的员工目前都在新加坡，在中国当局的调查结束之前，他们都没有计划返回香港。

路透社到访明茨集团香港办公室后，发现办公室里已没有员工在办公，办公室的门锁着，灯也关着。一名大厦管理员说，明茨集团仍在支付办公室的租金，但邻近办公室的两名员工说，在过去几个月里，都没看到有人在里面办公。

明茨集团在北京的办事处今年3月遭到中国政府的突击搜查，五名中国员工已被拘留。过去几个月，有多家外企驻华办事处传出遭突击调查，或有工作人员被拘留的消息。除了明茨集团，牵涉其中的包括咨询企业贝恩公司（Bain & Co）、咨询行业龙头凯盛融英（Capvision）、日本药厂安斯泰来制药（Astellas Pharma）等。